هجوم جديد بطائرة مسيرة يشعل حريقا في مصفاة نفط روسية

ذكرت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة، نقلاً عن خدمات الطوارئ الروسية أن هجوما بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا، هو الثاني خلال يومين، تسبب في اندلاع حريق.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، أن حادثة اليوم لم تسفر عن وقوع إصابات وأنه تم إخماد الحريق.

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ولم يتضح من يقف وراء الهجوم. ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة إلسكي، بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في منطقة كراسنودار، حوالي 6.6 مليون طن سنويا.

كان هجوم بطائرة مسيرة قد تسبب يوم الخميس، في اشتعال حريق في أجزاء من صهريج منتجات نفطية في مصفاة نفط بجنوب روسيا.

وقالت تاس، أمس، إن الحادث وقع في مصفاة إلسكاي قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود في منطقة كراسنودار.

وكان حريق قد شب في مستودع وقود نحو الغرب قرب جسر يربط البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم.

تأتي تلك الحوادث بعد استهداف مسيرات لمبنى الكرملين، وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كييف واتهمتها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفته الأخيرة.

يذكر أن حريقاً هائلا شب في خزان نفط في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضربته طائرة بدون طيار، حسبما أفاد مسؤول عينته روسيا هناك يوم السبت الماضي.