الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا صعبة جداً

وسط ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية لدى الجانبين لاسيما في مدينة باخموت الأوكرانية التي تحولت إلى ما يشبه "مفرمة اللحم"، أقر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا "صعبة جدا"، لكنها ستستمر.

وقال لمحطة تلفزيونية بوسنية، إن بلاده تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

دمار لايوصف في باخموت

مادة اعلانية

ضربات لا حصر لها

كما أضاف أن بلاده شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على أهداف عسكرية في كل أنحاء أوكرانيا، متعهداً بأن "هذا العمل سيستمر"، بحسب ما نقلت وكالة تاس، اليوم الخميس.

وفيما تواصل القوات الأوكرانية قصف الأجزاء الشرقية التي تحتلها روسيا من البلاد، قال بيسكوف إن "هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع".

تأتي تلك التصريحات فيما تخطط كييف الآن لهجوم مضاد جديد، لاسيما شرق البلاد، بعد أن تضافرت الدول الغربية لرفدها بمزيد من السلاح وأنظمة الدفاع والدبابات.

يذكر أن مسؤولين غربيين رجحوا أن يكون أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا، منذ انطلاق الغزو الروسي للجارة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.