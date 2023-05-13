فشل التوصل لهدنة في غزة.. وجولة جديدة من المفاوضات

أفادت مصادر خاصة لـ "العربية/الحدث" بفشل التوصل الى هدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد وذلك بعد تقديم مصر لمقترح بهذا الشأن يوم الجمعة.

وتحدثت المصادر عن جولة جديدة من المفاوضات تعقد في الساعات القادمة ومع يوم السبت.

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"حرب مفتوحة"

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة فشل جهود الوساطة المصرية في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار الليلة بين الجانب الإسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن اقتراب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد بعد مقترح مصري جديد بهذا الخصوص.

من جهتها، كانت حركة الجهاد أعلنت أن المقترحات المصرية قيد الدراسة لكنها شددت على جاهزيتها لحرب مفتوحة.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن المقترح المصري هو لهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة.

وكان البيت الأبيض حث طرفي صراع غزة على خفض التصعيد بعد اغتيال إسرائيل لإياد الحسني مسؤول ملف العمليات في سرايا القدس.

مقترح مصري

يذكر أن مصر قدمت أمس الجمعة مقترحاً جديداً لوقف النار بين الطرفين والتوصل لتهدئة في قطاع غزة وإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي أسفر منذ الثلاثاء عن مقتل 33 فلسطينياً بينهم قادة من حركة الجهاد.

وتضمن المقترح المصري وقفاً متبادلاً للهجمات بين الجانبين، والتزاماً بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتكثف مصر جهودها للوصول لهدنة ووقف الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية حيث تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لاتفاق، فيما توجه وفد أمني مصري إلى غزة الخميس لبحث التوصل لهدنة والاتفاق حول وقف النار.