مع تجدد الاشتباكات.. تمديد إغلاق المطارات السودانية

مع تجدد الاشتباكات في السودان، مدّدت سلطة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان أمس السبت، إنه تقرّر تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى الحادي والثلاثين من مايو/أيار الجاري.

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فيما تستثنى من ذلك رحلاتُ المساعدات الإنسانية ورحلاتُ الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

في سياق متصل، حذر حزب المؤتمر السوداني من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة، مع غياب أجهزة الدولة، ودعا إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدّة الذي وقّعه ممثلو الجيش والدعم السريع مؤخرا.

"حرب أهلية"

وقال الحزب في بيان إن ميليشيا مسلحة شنّت هجوما على مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور أمس تسبّب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وأضاف البيان أن غياب أجهزة الدولة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة دفع المواطنين للتسلّح للدفاع عن أنفسهم فيما انعدمت كل الخدمات الأساسية، الصحية منها والخدمية مثل مصادر المياه.

ارتفاع حصيلة الضحايا

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان من المدنيين إلى 530 قتيلا و 2948 مصاباً، وفق ما أعلنت اللجنة التمهيدية لنقـابة أطباء السودان.

وقالت اللجنة إن الاشتباكات التي ما زالت جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لم يشملهم التقرير بسبب صعوبة التنقّل والوضع الأمني في البلاد.



