بعد زعم كييف إسقاط 6 صواريخ كينجال.. موسكو تنفي

نفت موسكو الثلاثاء ما زعمته كييف عن إسقاط دفاعاتها الجوية 6 صواريخ فرط صوتية طراز كينجال خلال هجوم ليلة الاثنين الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته"، مضيفاً أن "عدد هذه "الاعتراضات الأوكرانية" يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".

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سلاح أساسي لروسيا

أتى ذلك بعد أن كانت أوكرانيا قد ادعت في وقت سابق الثلاثاء أنها أسقطت 6 صواريخ كينجال، وهو سلاح أساسي لروسيا عزز قدرات ضرباتها البعيدة المدى، وفق فرانس برس.

وجاء في تغريدة لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر".

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها إلى مجلس أوروبا في مؤتمر عبر الفيديو إنه تم اعتراض "100%" من الصواريخ الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية بين الاثنين والثلاثاء.

"لا تقهر"

يشار إلى أن صواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخاً روسياً من طراز كينجال في مطلع مايو بفضل نظام الدفاع المضاد الأميركي باتريوت الذي تم تسليمه إلى كييف في أبريل.