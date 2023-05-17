بعد زعم كييف إسقاط 6 صواريخ كينجال.. موسكو تنفي
نفت موسكو الثلاثاء ما زعمته كييف عن إسقاط دفاعاتها الجوية 6 صواريخ فرط صوتية طراز كينجال خلال هجوم ليلة الاثنين الثلاثاء.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته"، مضيفاً أن "عدد هذه "الاعتراضات الأوكرانية" يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".
سلاح أساسي لروسيا
أتى ذلك بعد أن كانت أوكرانيا قد ادعت في وقت سابق الثلاثاء أنها أسقطت 6 صواريخ كينجال، وهو سلاح أساسي لروسيا عزز قدرات ضرباتها البعيدة المدى، وفق فرانس برس.
وجاء في تغريدة لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر".
بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها إلى مجلس أوروبا في مؤتمر عبر الفيديو إنه تم اعتراض "100%" من الصواريخ الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية بين الاثنين والثلاثاء.
"لا تقهر"
يشار إلى أن صواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.
وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخاً روسياً من طراز كينجال في مطلع مايو بفضل نظام الدفاع المضاد الأميركي باتريوت الذي تم تسليمه إلى كييف في أبريل.
-
زعيم طالبان يعين مولوي عبد الكبير رئيساً للوزراءأصدر زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، قراراً رسمياً بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية مولوي عبد الكبير، رئيساً للحكومة، بدلاً من محمد حسن ... العرب والعالم
-
أوكرانيا تستعد لضرب أهداف روسية.. بصواريخ "ظل العاصفة"أفاد مسؤولون أميركيون وغربيون، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب أهداف روسية، وفق ما نقلت سي إن إن.وكانت بريطانيا قد ... العرب والعالم
-
مصر تخصص سفنا نيلية لنقل العائدين من السودانقررت السلطات المصرية تخصيص سفن نيلية وإنارة المسار الملاحي لها لنقل العائدين من السودان.وأعلنت محافظة أسوان تنفيذ أعمال الإنارة للمسار الملاحي من مرسى ... مصر