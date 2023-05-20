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Pedestrians walk past a board promoting service in the Russian army in Moscow, Russia, May 3, 2023. A slogan reads: Join your people. REUTERS/Evgenia Novozhenina
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة موسكو
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف: جنّدنا هذه السنة 120 ألف متعاقد في الجيش الروسي

في استباق لهجوم مضاد كبير من القوات الأوكرانية، أطلقت موسكو حملة تجنيد واسعة في الأسابيع الأخيرة

العربية.نت
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أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الجمعة أن موسكو جنّدت منذ الأول من يناير 2023 حوالي 120 ألف جندي متعاقد في جيشها، الذي يحاول إعادة بناء صفوفه التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف في اجتماع بشأن التجنيد العسكري "من الأول من يناير إلى 19 مايو تمّ قبول 117400 فرد في صفوف القوات المسلّحة بموجب عقود وفي إطار تدريب متطوّعين".

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ورحّب ميدفيديف، الذي يعتبر حالياً الرجل الثاني في مجلس الأمن الروسي، بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش "في إطار التعليمات التي أصدرها (الرئيس فلاديمير بوتين) حول الموضوع".

وكان الجيش الروسي تكبّد خسائر كبيرة في أوكرانيا ممّا دفعه إلى تجديد العديد من صفوفه، على الرغم من الحفاظ على سرية الأمر من قبل التسلسل الهرمي العسكري.

وفي استباق لهجوم مضاد كبير من القوات الأوكرانية، أطلقت موسكو حملة تجنيد واسعة في الأسابيع الأخيرة.

لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة لينينغراد
من 4
  • لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة لينينغراد
  • مركز تجنيد متنقل في موسكو
  • لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة اومسك
  • لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة موسكو
(4 صور)
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة لينينغراد
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة لينينغراد
مركز تجنيد متنقل في موسكو
مركز تجنيد متنقل في موسكو
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة اومسك
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة اومسك
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة موسكو
لافتة تروج للانضمام للجيش الروسي في أحد شوارع مدينة موسكو
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ولم تُعلن السلطات عن أرقام محدّدة، لكن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الجيش يأمل في تجنيد مئات الآلاف من الأشخاص عبر تقديم عقود بشروط جذابة.

وتجري الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت ملصقات متعدّدة تروّج للجيش في شوارع المدن الروسية.

وكانت موسكو قد نظّمت أول تعبئة "جزيئة" لـ300 ألف رجل على الأقل في سبتمبر الماضي، ممّا تسبّب في فرار عشرات الآلاف إلى الخارج بسبب رفضهم الذهاب للقتال.

في نهاية ديسمبر 2022، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه من "الضروري" زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي - "بما في ذلك 695 ألف متعاقد" - أي أكثر من الهدف البالغ 1.15 مليون الذي حدّده الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس.

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