فيديو ينتشر كالنار لحريق بالدفاع الروسية.. ونفي يثير بلبلة!

بعد أسابيع من إعلان موسكو إحباط "محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، زعمت أنها من تنفيذ أوكراني عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين، اشتعلت نيران في مكان مجاور.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر نيراناً في مبنى وزارة الدفاع الروسية في قلب العاصمة، وسط موجة من التساؤلات عن الأسباب على مواقع التواصل.

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تضارب أنباء

إلا أن وكالة تاس الرسمية نفت تلك التقارير.

لكن هذا النفي أثار المزيد من البلبلة، لاسيما أن الوكالة عينها كانت نقلت بوقت سابق اليوم عن خدمات الطوارئ قولها إن حريقا اندلع في شرفة الوزارة.

As a symbol of Russia’s military, the Russian Defense Ministry in Moscow is on fire 🔥 pic.twitter.com/XCDEP6otXQ — Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) May 24, 2023

وأشارت إلى أن مصدراً بخدمات الطوارئ أفاد بأن حريقاً اندلع في شرفة مبنى وزارة الدفاع في فرونزينسكايا نابيرجنايا، مشيراً أيضا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وفقاً لشبكة "CNN".

دخان يتصاعد ورائحة مروعة

لتعود وتذكر لاحقا أن مسؤولين محليين قالوا إنه لم يتم اكتشاف حريق في المبنى، كذلك لم يعثر رجال الإطفاء فور وصولهم على أي نيران.

وكان الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية أظهر دخانا يحيط بمبنى وزارة الدفاع.

فيما سمعت امرأة تقول: "رائحة الاحتراق مروعة".

محاولة لاغتيال بوتين

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الدفاع الروسية تصديها لطائرتين بدون طيار حلقتا فوق المقر الرئاسي بالكرملين، حيث سمع دوي انفجار بسيط. ووصفت موسكو حينها الهجوم بأنه محاولة لاغتيال بوتين.

في حين أشارت المخابرات الأميركية، إلى أن الأوكرانيين ربما شنوا هجوما بطائرة بدون طيار على مبنى الرئاسة الروسية. غير أن كييف نفت الأمر جملة وتفصيلاً.