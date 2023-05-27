كليتشدار أوغلو يتهم الحكومة بحجب رسائله عن مؤيديه

قبل يومين من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية، اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الجمعة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بحجب رسائله النصية إلى ناخبيه.

واتهم كليتشدار أوغلو هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بأنها تنفذ أوامر أردوغان لإلحاق الضرر بحملته، وفق فرانس برس.

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"ألا تريدني أن أخوض هذه الانتخابات"

كما أضاف في مقابلة تلفزيونية أجريت معه ليل الجمعة: "لقد حجبوا (الرسائل النصية) لأنهم خائفون منا".

كذلك جاء في تغريدة أطلقها: "أسألك يا أردوغان، ألا تريدني أن أخوض هذه الانتخابات".

وأعلنت حملة كليتشدار أوغلو أنها أرسلت على نطاق واسع رسائل نصية دعت فيها إلى متابعة المقابلة التلفزيونية مع زعيم المعارضة.

فيما لم تصدر هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية أي تعليق.

لا تنفك تزداد ضراوة

يأتي اتهام كليتشدار أوغلو في المراحل الأخيرة من معركة على الرئاسة التركية لا تنفك تزداد ضراوة.

وفي الجولة الأولى التي أجريت في 14 مايو نال أردوغان 49.52% من الأصوات.

في حين تظهر استطلاعات الرأي أن كليتشدار أوغلو لم يتمكن من تعويض تأخره الذي بلغ 5 نقاط في الجولة الأولى.

والخصمان منخرطان على مدار الساعة في الحملة الانتخابية التي يقول محللون إنها الأهم التي تشهدها تركيا منذ عقود.