مفوضية اللاجئين للجنرالين: أوقفا القتال لأجل السودانيين

مع تجدد الاشتباكات بالخرطوم، اليوم السبت، بشكل متقطع، فيما عمد الجيش إلى إغلاق جسر الفتيحاب الرابط بين الخرطوم وأم درمان، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث، ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، كلا من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقف الصراع.
The generals fighting each other in Sudan should listen to the tragic stories I heard today from Sudanese refugees fleeing horrific violence.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) May 27, 2023
If the generals truly cared for their people they would stop fighting now. Aid organizations can help but the solution is in their hands. pic.twitter.com/10SlxDnby4
وقال بتغريدة عبر حسابه في تويتر إن على الجنرالين المتناحرين في السودان الإنصات إلى القصص "المأساوية" للاجئين الفارين من العنف.
إذا كانوا يهتمون حقا
كما رأى أنه إذا كان القادة العسكريون "يهتمون حقاً بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن".
إلى ذلك، أكد أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة، لكنه ذكّر بأن "الحل في أيديهم"، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد.
ومنذ منتصف الشهر الماضي يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان هدنة قصيرة لمدة 7 أيام، برعاية سعودية أميركية.
فيما لا يزال نزوح المدنيين مستمرا، وسط أزمة شح في الخبز والطحين، وغيرهما من المواد الغذائية والطبية.
ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير مراراً من أن استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار قد ينذر بكارثة.
وحتى الآن أجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد الصراع بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
-
رجل الطائرة الذي بث الرعب بالركاب يفجر مفاجأة عن فتح البابمشهد باب الطائرة مفتوحاً وهي في الجو أضحى خلال الساعات الماضية على كافة الشاشات ووسائل الإعلام حول العالم، واجتاح الفيديو منصات التواصل برمتها، منتشرا ... الأخيرة
-
اختبر معلوماتك.. 7 عواصم لبلدان يخطئ الكثيرون فيهامن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من الناس، هو الاعتقاد أن بعض المدن الكبيرة هي عواصم بلادها، على رغم أنها مدن شهيرة لا أكثر ولا ... الأخيرة
-
شاهد.. ناشطات يسرقن 3 خراف من مزرعة الملك تشارلزقامت ناشطات نباتيات من مجموعة "أنيمل رايزينغ"، بسرقة 3 خراف من مزرعة "ساندرينغهام" التابعة لملك بريطانيا، تشارلز، في نورفولك - شرق إنجلترا.وأظهرت صور ... الأخيرة