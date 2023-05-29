كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا خلال أسابيع.. وطوكيو تتخوف من صاروخ
يعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ باليستي
أعلنت اليابان، الاثنين، أنها تلقت إخطارا من كوريا الشمالية تبلغها فيه اعتزامها إطلاق "قمر صناعي" في الأسابيع المقبلة، بحسب متحدث في خفر السواحل الياباني.
ويعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ باليستي، وفق تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تويتر أشارت إلى "صاروخ باليستي تصفه (بيونغ يانغ) بأنه قمر صناعي".
وقال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس برس إن بيونغ يانغ أبلغتهم عن نيتها إطلاق صاروخ بين 31 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو وتوقعت أن يسقط في المياه بالقرب من البحر الأصفر وبحر شرق الصين وشرق جزيرة لوزون في الفيليبين.
وأضافت التغريدة أن كيشيدا أصدر تعليمات تتعلق بـ"إخطار كوريا الشمالية حول إطلاق صاروخ بالستي تصفه بأنه قمر صناعي".
وطلب رئيس الوزراء الياباني من المسؤولين جمع المعلومات والبقاء يقظين والتنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق التغريدة.
وكثفت بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ في الأشهر الأخيرة التي تسببت بتشغيل اليابان أنظمة الإنذار لتحذير سكانها في أجزاء من البلاد.
وفي غضون ذلك، تعمل سيول وطوكيو على إصلاح علاقاتهما المتوترة والتركيز على تعزيز تعاونهما في مواجهة التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
-
القوات الإسرائيلية تقتحم جنين وتشتبك مع مقاتلين فلسطينينداهمت القوات الإسرائيلية مدخل مستشفى الرازي وصدمت عددا من مركبات الإسعاف العرب والعالم
-
بايدن: الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرسالرئيس الأميركي: الاتفاق يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي" أميركا
-
شاهد سمية الألفي.. أول ظهور بعد محنة السرطانالفنانة عادت للظهور من خلال مقطع فيديو نشره ابنها أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" ثقافة وفن