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موسكو بعد هجمات طائرات مسيرة اليوم 30-5-2023 (رويترز)
موسكو بعد هجمات طائرات مسيرة اليوم 30-5-2023 (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

كييف: نستمتع بمشاهدة هجمات الدرون على موسكو ولا دخل لنا

دبي - العربية.نت
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نفى مساعد الرئيس الأوكراني تورط كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن أوكرانيا تستمتع بمشاهدة الأحداث وتتوقع زيادة في مثل هذه الهجمات.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لقناة "بريكفاست شو" على اليوتيوب: "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن بالطبع ليس لدينا علاقة مباشرة بهذا"، وفق ما نقلت رويترز.

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وفي وقت سابق أعلنت روسيا أن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بطائرة مسيرة على موسكو لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة الثماني.

"عمل إرهابي"

واتهمت روسيا الثلاثاء أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابي" بعد هجوم بالمسيّرات قل حدوثه استهدف موسكو ومنطقتها، مؤكدة أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "هذا الصباح شن نظام كييف هجوما إرهابيا بمسيّرات على مواقع في موسكو"، مضيفة "شاركت ثماني مسيرات في الهجوم" وقد أسقطت جميعها على ما أكدت.

فيما أفاد سكان في العاصمة الروسية بسماع دوي انفجارات، ولاحقا ذكرت وزارة الدفاع أن ثماني طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المدينة فيما سمّته "هجوما إرهابيا" من جانب "نظام كييف".

وأضافت أن خمس طائرات مسيرة أسقطت، وعطلت أنظمة الثلاث الأخرى، ما تسبب في خروجها عن مسارها.

هجوم روسي على كييف

جاء ذلك بعدما تعرضت العاصمة الأوكرانية، إلى ثالث هجوم روسي خلال 24 ساعة بأكثر من 20 درون، بحسب ما أعلن بوقت سابق، اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

وأفاد سيرهي بوبكو أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة هاجمت العاصمة، فيما لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب أربعة، في ثالث هجوم تشنه روسيا على كييف خلال 24 ساعة.

وأضاف "أن الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل".

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