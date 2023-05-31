الكرملين يقر: الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج لتحسينات

بعد الهجمات بطائرات مسيرة اخترقت قلب العاصمة الروسية، أقر الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج إلى تحسينات.
قصف بيلغورود
إلى هذا أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بقصف أوكرانيا المستمر لمقاطعة بيلغورود.
وقال بيسكوف للصحافيين: "قلقون حقا بشأن هذا الوضع، حيث يستمر قصف مباني المدنية هناك، الوضع مقلق للغاية، ويجري اتخاذ تدابير".
"ترويع الروس"
وأمس الثلاثاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة ترويع الروس من خلال شن هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو.
وقال إنه تم استهداف المدنيين ولكن الدفاعات الجوية تعاملت بشكل مرضٍ مع هذا التهديد.
وقالت وزارة الدفاع إن ثماني طائرات مسيرة على الأقل تسببت في أضرار طفيفة، لكن كييف نفت مسؤوليتها.
"ندعم صربيا"
في سياق آخر، أعلن بيسكوف، أن موسكو تدعم صربيا في ضوء تفاقم الوضع في كوسوفو، وتعتقد أنه يجب احترام حقوق ومصالح صرب كوسوفو.
وقال للصحافيين: "نحن نتابع هذا الوضع، وندعم صربيا بالتأكيد، وندعم الصرب، ونرى أنه ينبغي احترام جميع الحقوق والمصالح المشروعة لصرب كوسوفو ومراعاتها، وينبغي ألا يكون هناك مكان لأي أعمال استفزازية تنتهك حقوق الصرب، نحن نراقب عن كثب تطور الوضع".
-
لأول مرة.. رئيس وزراء قطر يجري محادثات مع زعيم طالبانأجرى رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزعيم حركة "طالبان" الأفغانية، هبة الله آخوند زاده، محادثات سرية في أفغانستان في مايو الجاري ... العرب والعالم
-
موسكو: دمرنا آخر سفينة بحرية أوكرانية في ميناء أوديساأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا.وجاء في بيان ... العرب والعالم
-
غضب في نواكشوط.. بعد وفاة شاب كان محتجزاً لدى الشرطةأشعلت وفاة مواطن موريتاني، كان محتجزاً لدى الشرطة، العاصمة نواكشوط الاثنين.في التفاصيل تم اعتقال الشاب عمار جوب ليل الاثنين الأحد أثناء حالة شجار ... المغرب العربي