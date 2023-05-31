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دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز)
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

الكرملين يقر: الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج لتحسينات

دبي - العربية.نت
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بعد الهجمات بطائرات مسيرة اخترقت قلب العاصمة الروسية، أقر الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج إلى تحسينات.

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قصف بيلغورود

إلى هذا أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بقصف أوكرانيا المستمر لمقاطعة بيلغورود.

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وقال بيسكوف للصحافيين: "قلقون حقا بشأن هذا الوضع، حيث يستمر قصف مباني المدنية هناك، الوضع مقلق للغاية، ويجري اتخاذ تدابير".

"ترويع الروس"

وأمس الثلاثاء، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة ترويع الروس من خلال شن هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو.

وقال إنه تم استهداف المدنيين ولكن الدفاعات الجوية تعاملت بشكل مرضٍ مع هذا التهديد.

وقالت وزارة الدفاع إن ثماني طائرات مسيرة على الأقل تسببت في أضرار طفيفة، لكن كييف نفت مسؤوليتها.

"ندعم صربيا"

في سياق آخر، أعلن بيسكوف، أن موسكو تدعم صربيا في ضوء تفاقم الوضع في كوسوفو، وتعتقد أنه يجب احترام حقوق ومصالح صرب كوسوفو.

وقال للصحافيين: "نحن نتابع هذا الوضع، وندعم صربيا بالتأكيد، وندعم الصرب، ونرى أنه ينبغي احترام جميع الحقوق والمصالح المشروعة لصرب كوسوفو ومراعاتها، وينبغي ألا يكون هناك مكان لأي أعمال استفزازية تنتهك حقوق الصرب، نحن نراقب عن كثب تطور الوضع".

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