للمرة الثالثة في أسبوع.. مسيّرة تستهدف مصفاة نفط روسية

للمرة الثالثة في أسبوع، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية مصفاة نفط أفيبسكي في جنوب روسيا وأشعلت فيها النيران، بحسب ما كشف مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، مما ألحق أضرارا بمباني وأشعل النيران في سيارات.

وأضاف الحاكم فينيامين كوندراتييف على تطبيق المراسلة تليغرام أن وحدات الإطفاء أخمدت الحريق سريعا وأنه لم تقع إصابات.

In Afipsky, #Krasnodar region, south #Russia, there is a fire at an oil refinery, reportedly following a UAV strike:



pic.twitter.com/BLwcTlGXYq — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 31, 2023

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ومصفاة أفيبسكي ليست بعيدة عن ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، بالقرب من مصفاة أخرى تعرضت للهجوم عدة مرات هذا الشهر.

محاولة لاستهداف مصفاة إلسكي

في موازاة ذلك، أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مسؤولين محليين أن طائرة مسيرة تحطمت في مصفاة إلسكي للنفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، مما لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

وكان المسؤولون الروس قد أبلغوا في السابق عن ضربات بطائرات بدون طيار على مصفاة إلسكي الواقعة عبر بحر آزوف من أوكرانيا.

فيما لم ترد معلومات بعد عمن أطلق الطائرة المسيرة، لكن موسكو اتهمت كييف بزيادة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قصفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

في الأثناء، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن أضرارا كبيرة طالت إقليم بيلغورود الروسي بعد ضربات مستمرة منذ أمس

فيما قالت مراسلة العربية/الحدث إن أقاليم بريانسك وبيلغورود وكراسنودار الروسية تعرضت لهجمات.

اتهامات لكييف

ونادراً ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عما تقول موسكو إنها هجمات متكررة بطائرات مسيرة على بنية تحتية وأهداف عسكرية خاصة في المناطق القريبة من روسيا.

يأتي الحادث بعد يوم من استهداف مسيرات لأحياء في العاصمة موسكو، وجهت فيها روسيا أصابع الاتهام إلى أوكرانيا الأمر الذي نفته الأخيرة.