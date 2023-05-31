موسكو: دمرنا آخر سفينة بحرية أوكرانية في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا.

وجاء في بيان الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية دمرت في 29 مايو الجاري، بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.

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في موازاة ذلك، أكدت اندلاع معارك عنيفة بالقرب من بلدة أفدييفكا على محور دونيتسك، وإحباط أنشطة 3 مجموعات استطلاع تخريبية أوكرانية في محور كوبيانسك.

وقالت إنها دمرت مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.

أضرار بالغة

وكان الجيش الأوكراني قد قال الاثنين إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيسي لتصدير الحبوب.

فيما لم يحدد الجيش حينها ما إذا كانت تلك الأضرار التي لحقت بالميناء تؤثر على صادرات الحبوب.

ومواني منطقة أوديسا هي التي تصدر منها أوكرانيا الحبوب ومواد غذائية أخرى، في إطار مبادرة تتعلق بمواصلة الصادرات من هناك.

اتفاق الحبوب

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب من موانٍ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في يوليو/ تموز من العام الماضي، وكانت مدته في البداية 120 يوما وهدفه المساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي من أكبر الدول في العالم في مجال تصدير الحبوب.



ويتركز الاتفاق على ضمان سلامة صادرات الحبوب والمواد الغذائية في زمن الحرب من ثلاثة موانٍ أوكرانية هي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني. وتم تمديده هذا الشهر.



وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في الهجوم دون ذكر مزيد من التفاصيل.