المسيرات الروسية تهاجم كييف.. والدفاعات الأوكرانية تتصدى

أكد رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية في رسالتين منفصلتين على تليغرام، أن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

وشنت روسيا نحو 20 هجوما منفصلا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو.

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وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في رسالة: "هناك انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل"، مضيفا أن موجة جديدة من الطائرات المسيرة تتجه نحو المدينة.

بايدن يكشف تفاصيل عن دعم الجيش الأوكراني

ونقلا عن وكالة "تاس" الروسية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تخبر كييف بالهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى المساعدات الكبيرة التي تقدمها القوات الجوية الأميركية لدعم الجيش الأوكراني.

واعترف بايدن أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية الأميركية في كولورادو، بأن دعم الغرب الجماعي لكييف يتم إلى حد كبير بفضل قدرات القوات الجوية والفضائية الأميركية.

وقال بايدن: "القوات الجوية والفضائية الأميركية هي العمود الفقري لهذه العملية، حيث توفر النقل الجوي، والخبرة اللوجستية، ونشر المدفعية والذخيرة، والمركبات القتالية، والأنظمة المضادة للدبابات، ووسائط الدفاع الجوي، وتوفير التحذير من الصواريخ، والاستطلاع الفضائي، ودعم اتصالات (القوات المسلحة الأوكرانية)، لا يوجد بلد آخر في العالم بأسره لديه مثل هذه الإمكانية لدعم العمليات القتالية مثل بلدنا".

موسكو أشارت مرارا إلى أن الولايات المتحدة والغرب يشنان في الواقع حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أواخر شهر مايو الماضي، إن "الغرب، في الواقع، يظهر دعمًا متهورًا للسلطات الحالية في كييف".

موسكو تعلن صد هجمات أوكرانية

والخميس، اندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بيلغورود الروسية.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباطها محاولات للقوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات في منطقة شب-كينو بالمقاطعة.

كما أكدت الدفاع الروسية وجود 3 محاولات هجوم أوكرانية في المقاطعة، مضيفة أن المحاولات المذكورة تسببت بخسائر فادحة على الأوكرانيين.