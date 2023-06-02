بريطانيا: مخزون الأسلحة التي يمكن تسليمها لكييف بدأ ينفد
وزير الدفاع البريطاني بن ولاس قال إن حلفاء أوكرانيا مجبرون على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من مخزونهم الوطني
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، أن مخزون بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين من الأسلحة التي يمكنهم تزويد كييف بها بدأ ينفد.
وبحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، قال بن والاس في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت اليوم الجمعة: "لقد رأينا جميعاً الحقيقة الواقعية، وهي أن (الأسلحة) تنفد لدى الجميع".
وبحسب قوله، فإن حلفاء أوكرانيا مجبرون على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من مخزونهم الوطني.
في الوقت نفسه، شدد الوزير البريطاني، على أن الغرب لا يزال يعتزم توفير الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون دفع كييف إلى إجراء مفاوضات مع موسكو.
وفي وقت سابق، كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد قال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة، وقد استنفدت مخزونها بسبب الإمدادات إلى كييف.
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