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FILE PHOTO: British Defence Minister Ben Wallace meets with Ukrainian Defence Minister Oleksii Reznikov during his visit in Kyiv, Ukraine, in this handout image released on May 24, 2023. Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo
وزير الدفاع البريطاني بن ولاس مع نظيرة الأوكراني في كييف الشهر الماضي
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: مخزون الأسلحة التي يمكن تسليمها لكييف بدأ ينفد

وزير الدفاع البريطاني بن ولاس قال إن حلفاء أوكرانيا مجبرون على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من مخزونهم الوطني

العربية.نت
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، أن مخزون بريطانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين من الأسلحة التي يمكنهم تزويد كييف بها بدأ ينفد.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، قال بن والاس في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت اليوم الجمعة: "لقد رأينا جميعاً الحقيقة الواقعية، وهي أن (الأسلحة) تنفد لدى الجميع".

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وبحسب قوله، فإن حلفاء أوكرانيا مجبرون على شراء المزيد من الأسلحة لكييف، لأنهم لا يستطيعون توفيرها من مخزونهم الوطني.

في الوقت نفسه، شدد الوزير البريطاني، على أن الغرب لا يزال يعتزم توفير الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون دفع كييف إلى إجراء مفاوضات مع موسكو.

وفي وقت سابق، كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد قال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن دول الحلف بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة، وقد استنفدت مخزونها بسبب الإمدادات إلى كييف.

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