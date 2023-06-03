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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية من رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو: الحادث على الحدود مع مصر عابر ولن يؤثر على التعاون المشترك

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء يتلقى تقارير أمنية بشأن حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر

العربية.نت، وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن الحادث الأمني على الحدود مع مصر حادث "عابر" ولن يؤثر على التعاون المشترك بين البلدين، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى تقارير أمنية بشأن حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر.

ونقل تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن رئيس الوزراء قوله إن الحادث الأمني الذي وقع على الحدود مع مصر "عابر"، مضيفاً أن أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة ومسؤولين أن الحادث لن يؤثر على التعاون المشترك الذي يشمل حفظ الأمن على الحدود بين البلدين.

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وذكر أن التحقيق في الحادث جارٍ بالتعاون الكامل مع مصر.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع في هجوم نفذه مسلح على الحدود بين البلدين.

وأعلن المتحدث العسكري المصري، السبت، تفاصيل وملابسات حادث إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر.. والجيش المصري يكشف ملابسات الحادث مصر مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر.. والجيش المصري يكشف ملابسات الحادث

وقال بيان الجيش المصري إنه "فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه "جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

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