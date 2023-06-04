اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان - فرانس برس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان - فرانس برس
أردوغان وحزبه

أردوغان يعلن حكومته.. فيدان للخارجية وغولر للدفاع وشيمشك للمالية

حظى شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018

قناة العربية، رويترز، تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أعضاء حكومته الجديدة وعين جودت يلماز نائبا له.

وعيّن أردوغان كلا من رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية، ورئيس الأركان السابق يشار غولر وزيرا للدفاع.

مادة اعلانية

كما عيّن الرئيس التركي، حاكم اسطنبول السابق علي يرلي وزيرا للداخلية، ونائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للمالية والخزانة، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

محمد شيمشك
محمد شيمشك

وحظى شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن أردوغان سيضم بشكل شبه مؤكد شيمشك إلى حكومته الجديدة إما في منصب وزير المالية أو نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد.

تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

"مشعل حرب ورجل عصابات".. صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس العرب والعالم روسيا و أوكرانيا "مشعل حرب ورجل عصابات".. صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

وكان أردوغان قد أدى اليمين رئيسا لبلاده، السبت، لولاية ثالثة بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

وقال أردوغان في خطاب أثناء حفل تنصيبه رئيسا للبلاد: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هواية يفضلها رئيس روسيا السابق.. ما علاقتها بحرب أوكرانيا؟ هواية يفضلها رئيس روسيا السابق.. ما علاقتها بحرب أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط