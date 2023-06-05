واشنطن: زيلينسكي قال بنفسه إن الحرب ستنتهي "دبلوماسياً"

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت بدء محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

كما أكد في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه قال إن هذه الحرب ستنتهي "دبلوماسيا".

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وقال أيضاً إن تطور الأحداث في ساحة المعركة سيؤثر بشكل كبير على مستقبل حوار كييف وموسكو.

كذلك أضاف "الهجوم الأوكراني المضاد سيؤدي إلى عودة مناطق ذات أهمية استراتيجية".

وكان الجيش الروسي أعلن شن غارات في الأيام الأخيرة على بطاريات الدفاع الجوي الأوكرانية، والقواعد الجوية ومراكز تجمع القوات والذخيرة ومصانع الإنتاج العسكري ونقاط القيادة والمراقبة ومواقع أخرى في ساحة المعركة.

تأتي الضربات بعيدة المدى في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا أو تشن بالفعل هجوما مضادا طال انتظاره تأمل فيه استعادة المزيد من الأرض.

فيما واصلت القوات الأوكرانية ضغوطها على القوات الروسية في مدينة باخموت بشرق البلاد والتي أعلنت موسكو سيطرتها الشهر الماضي بعد أطول معركة في الحرب وأكثرها دموية.