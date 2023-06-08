شاهد أول فيديو لطاعن الأطفال في فرنسا محاولاً الفرار

فيما لا تزال الصدمة تعم فرنسا جراء حادث الطعن الذي وقع في مدينة آنسي بالألب الفرنسية، صباح اليوم الخميس، أعلنت الشرطة أن مهاجماً طعن بسكين 4 أطفال وراشداً في حديقة عامة بالمدينة.

كما كشفت أن المعتدي على الصغار لاجئ سوري يمتمع بوضع "اللاجئ القانوني".

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طالب لجوء سوري

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي إن رجلاً مسلحاً بسكين هاجم مجموعة من الأطفال، تبلغ أعمارهم حوالي 3 سنوات عند الساعة 9.45 صباحاً (07.45 بتوقيت غرينتش).

فيما طفا إلى السطح أول فيديو لمنفذ الهجوم محاولاً الفرار من موقع الجريمة، بينما كان أحد الأشخاص يلاحقه.

ونشرت وسائل إعلام محلية المقطع، لافتة إلى أن بعض شهود العيان أكد أن المهاجم تعمد طعن الصغار.

كما أشارت إلى أن الطاعن يدعى عبد المسيح.ح، ويبلغ من العمر 32 عاماً، تقدم بطلب لجوء في نوفمبر الماضي.

كذلك أكدت ألا سوابق لديه لدى الشرطة الفرنسية.

من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم، واصفا إياه بالعمل الجبان. كما أكد في تغريدة على تويتر أن البلاد في حالة من الصدمة إثر مهاجمة أطفال أبرياء.

يشار إلى أن فرنسا كانت شهدت خلال السنوات الماضية، سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية، فضلا عن حوادث طعن وذبح متفرقة.