زيلينسكي يعلنها: بدأنا الهجوم المضاد

منذ أسابيع وحتى اليوم، لم يتوقف الحديث عن الهجوم الأوكراني المضاد الذي كان مقرراً خلال الربيع الماضي دون تأكيدات رسمية، إلى أن جاء الخبر الحاسم اليوم على لسان الرئيس الأوكراني شخصيا، والذي قطع الشك باليقين.

فقد أكد فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي من كييف السبت، أن الهجوم قد بدأ فعلاً، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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وأضاف السبت، أنه لن يكشف في أي مرحلة بات الهجوم الآن.

أتى كلام زيلينسكي ردا على حديث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حول أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة.

حينها، شدد سيد الكرملين على أن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق كلامه.

"لا يزال يملك قدرات هجومية"

كما أضاف في فيديو بثه على تليغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام، أن روسيا تؤكد تماماً أن هذا الهجوم بدأ، مشيداً بدليل استخدام احتياطيات استراتيجية، مردفاً أن المعارك مستمرة منذ 5 أيام لكن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة.

أوكرانيا تبدأ هجومها المضاد

كذلك شدد الرئيس الروسي على أن كل محاولات الهجوم المضاد التي شنت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية، مؤكداً أن الرد الروسي سيستند إلى هذه الخلاصة، لافتاً إلى أن الخسائر الأوكرانية هي لصالح روسيا بمعدل 3 إلى واحد.

تكثيف الحملات الدولية

يذكر أن أوكرانيا كانت كثّفت منذ أشهر، حملاتها الدولية من أجل حث حلفائها الغربيين على دعمها بمزيد من الصواريخ البعيدة المدى، فضلاً عن المقاتلات الجوية المتقدمة، استعداداً لهذا الهجوم.

وقد لبت العديد من الدول هذا الطلب وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.