انفجار بمصنع صواريخ ومتفجرات في أنقرة.. ومقتل 5

استيقظت أنقرة اليوم السبت على دوي انفجار وقع في أحد مصانع الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع أن "انفجارا وقع في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات بمنطقة المداغ في العاصمة" كما أفادت بأن 5 عمال لقوا حتفهم.

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فيما انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل تظهر النيران والدخان الأسود يتصاعد من الموقع.

إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.

في حين هرع عدد من أقارب الضحايا إلى المصنع، كما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية. وبدا بعضهم ينتحب ويبكي، فيما كان آخرون ينتظرون معرفة مصير أحبائهم.

يشار إلى أن السلطات استبعدت فرضية الإرهاب، وأوضح والي أنقرة أن الانفجار ناجم عن تفاعل كيميائي في مخزن الديناميت.

ويعتبر قطاع الصناعات العسكرية من صواريخ ومتفجرات ومسيرات أو حتى مدرعات ومقاتلات ناشطاً في تركيا.