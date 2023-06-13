حرب من نوع آخر.. انهيار سد أوكراني ثانٍ بعد كاخوفكا

بعد الانهيار الغامض لسد كاخوفكا في الجنوب الأوكراني، الأسبوع الماضي، يبدو أن سداً آخر انهار أيضاً.

فقد أعلن فاليري شيرشي، المتحدث باسم الجيش الأوكراني في القطاع الجنوبي الشرقي أن القوات الروسية نسفت سدًا على طول نهر موكري يالي.

كييف تكشف عن دليل على تورط روسيا بقصف سد كاخوفكا!

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إبطاء الهجوم المضاد

كما أضاف في تصريحات لوكالة أنباء "أوكرانسكا برافدا" مساء أمس الاثنين أن قصف السد تسبب في فيضانات بالمنطقة.

إلى ذلك، اعتبر أن هدف القوات الروسية من ضرب السد كان "إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد" لكنه زعم أنه فشل.

وكانت كييف أعلنت رسميا قبل يومين انطلاق هجومها المضاد الذي كان مرتقباً في الربيع المنصرم، إلا أنه تأجل خوفاً من تعاظم الخسائر البشرية، والذي استُهل على ما يبدو من الجنوب لاسيما بالقرب من زابوريجيا.

فيما أكدت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني أمس الاثنين أن قوات بلادها استعادت السيطرة على ثلاث قرى، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى سبع، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا (الواقعة جنوب البلاد) مباشرة.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام أن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات الأوكرانية بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرت عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".

كذلك أعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على أربع قرى قريبة خلال الهجوم المضاد هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.

يذكر أن هذه النجاحات تمثل أسرع تقدم لكييف منذ سبعة أشهر، إلا أن إنهاء احتلال موسكو لجنوب وشرق أوكرانيا لا يزال مهمة شاقة نظرا لتفوق روسيا عدة وعتادا.