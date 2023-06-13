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من نوتينغهام (رويترز)
من نوتينغهام (رويترز)

3 حوادث بنوتينغهام و3 جثث.. وخط ساخن لمن لديه معلومات

دبي- العربية.نت
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فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول الحوادث المتتالية التي وقعت اليوم الثلاثاء في مدينة نوتينغهام وسط إنجلترا، مع توقيف أحد المشتبه بهم، وجهت شرطة المدينة طلباً إلى السكان.

فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة، روبيرت جانريك بتغريدة على حسابه في تويتر، أن الشرطة أنشأت خطًا ساخنًا مخصصاً لكل من لديه معلومات عن الحادث أو يود الاطمئنان أو الاستفسار حول أحد أفراد أسرته أو أصدقائه.

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ثلاث جثث

وكانت نوتينغهام استيقظت على نبأ العثور على ثلاث جثث في مواقع مختلفة رجحت السلطات أنها حوادث مرتبطة تورطت فيها شاحنة صغيرة ورجل مشتبه به.

اعتقال المشتبه به

فيما أعلنت شرطة نوتينغهامشير اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاما "للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن "حاولت شاحنة دهسهم".

تحقيق حول الدوافع

كما أكدت أنها تعمل مع قسم مكافحة الإرهاب لتحديد طبيعة ودوافع تلك الحوادث.

من نوتينغهام (رويترز)
من نوتينغهام (رويترز)

وشددت على أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة حتى انتهاء التحقيقات الأولية.

في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتغريدة على تويتر، ما حصل بـ"الصادم"، مؤكدا أنه "يتابع تطورات التحقيق".

يشار إلى أن تلك الحوادث الثلاثة بدأت قرابة الرابعة صباحا (03,00 ت غ)، حيث عثر أولا في أحد الشوارع في وسط المدينة على شخصين مقتولين، ثم حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص في مكان آخر.

ليعثر لاحقا على جثة ثالثة لرجل في شارع آخر من المدينة.

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