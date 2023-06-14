عملية نادرة.. جندي يفتح النار على زملائه في اليابان

حالة من البلبلة ضربت قاعدة عسكرية في اليابان، الأربعاء، بعدما فتح أحد الجنود النار على زملائه ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

فيما تم إلقاء القبض على المشتتبه به، وهو عنصر من قوات الدفاع الذاتي، بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط البلاد، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

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كما تبين أنه يافع، ويبلغ من العمر 18 عاماً فقط.

حوادث نادرة

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية شديدة الدقة.

لكن في يوليو الماضي (2022) صعقت البلاد باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خلال إلقاء كلمة في تجمع انتخابي بمنطقة نارا الغربية، حيث غافله مسلح من بين الجموع وأطلق النار عليه.

ولاحقا أقر الجاني بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن آبي على ارتباط بها.

فيما فتحت تلك الجريمة سجالاً في البلاد حول سلامة وحماية السياسيين عامة، ورؤساء الوزراء والوزراء خاصة.