روسيا تحدد 10 سبتمبر موعداً لانتخابات في 4 مناطق أوكرانية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن مفوضية الانتخابات المركزية حددت 10 سبتمبر موعداً لانتخابات محلية في 4 مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها من جانب واحد، وذلك بالتزامن مع تصويت يجرى في مناطق روسية أخرى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء" عن رئيسة مفوضية الانتخابات، إيلا بامفيلوفا، قولها إن وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الاتحادي قررا أن من الممكن إجراء التصويت في سبتمبر.

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ولا تسيطر روسيا بالكامل بعد على دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في شرق وجنوب أوكرانيا، والقتال دائر في أجزاء من المناطق الأربعة.

ومن المقرر أن يقوم الناخبون في تلك المناطق باختيار حكام محليين في سبتمبر.

وأعلنت روسيا تلك المناطق جزءا من أراضيها، بعد أن أجرت على عجل ما وصفتها بأنها استفتاءات في المناطق المحتلة من أوكرانيا في سبتمبر الماضي، لكن الخطوة لاقت تنديدا من كييف والغرب بوصفها غير قانونية وقسرية.