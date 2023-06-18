بعبوة داخلية.. أدلة على تورط موسكو بضرب سد كاخوفكا

مع استمرار تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين روسيا وأوكرانيا حول انهيار سد كاخوفكا الضخم في خيرسون بالجنوب الأوكراني، ظهرت على ما يبدو أدلة جديدة.
فقد أفاد مهندسون وخبراء أن معطيات عدة أشارت إلى أن تدمير السد الكبير الواقع في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية نتج عن انفجار داخلي.
كما أوضحوا أن الانفجار حصل بعبوة ناسفة في ممر عبر القاعدة الخرسانية للسد، ما أدى إلى تدمير هذا السد في السادس من يونيو الجاري، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
إلى ذلك، أشاروا إلى أن الفحص الكامل للسد بعد تصريف المياه منه، يمكن أن يحدد تسلسل الأحداث التي أدت إلى الدمار.
متفجرات الروس
وعلى نحو منفصل، قال فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون في تحقيق يجريه الادعاء الأوكراني، في النتائج الأولية، يوم الجمعة، إن الانهيار الذي وقع في منطقة خيرسون كان بسبب متفجرات زرعها الروس "على الأرجح".
يشار إلى أن الكرملين كان اتهم كييف بتخريب السد الكهرومائي بغرض قطع مصدر رئيسي للمياه عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2024، وصرف الانتباه عن هجومها المضاد "المتعثر" ضد القوات الروسية.
فيما اتهمت أوكرانيا الروس بتفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، والخاضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى لغزو موسكو الذي بدأته العام الماضي.
وكان انهيار السد أدى الأسبوع الماضي إلى تدفق المياه عبر مساحات كبيرة من ساحات المعركة وتدمير الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه عن آلاف المدنيين.
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