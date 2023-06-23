اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نارجوليه
نارجوليه

فيديو لأحد ضحايا الغواصة يتنبأ بالموت في قاع المحيط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قديم للقبطان الفرنسي بول هنري نارجوليه أحد الضحايا الخمسة الذين فقدوا حياتهم على متن الغواصة تيتان في قاع المحيط، يتنبأ بالنهاية المأساوية.

"سنموت في القاع"

وظهر نارجوليه الذي قام بأكثر من 35 غطسة في موقع حطام تايتانيك، يتحدث في الفيديو عن سيناريو إذا علقت غواصة في قاع المحيط بجانب تايتانيك.

مادة اعلانية

فقد قال في المقابلة التي أجريت معه قبل 6 سنوات "إذا كنت مع السفينة، عالقاً في القاع، فيمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت لأنه يمكنك البقاء حوالي أربعة أو خمسة أيام في القاع، لكن هذا لن يساعد كثيرا".

"الحطام بيئة خطرة"

وأضاف أن قائد الغواصة يجب أن يكون "حذرا للغاية حول حطام السفينة.. الحطام بيئة خطرة".

كما أضاف في نفس المقابلة: "نعلم جيدًا أننا سنموت" بسبب انخفاض درجة الحرارة، مضيفا "بعد فترة، تموت بسبب البرد، وهي ليست طريقة سيئة للموت لأنك تغفو".

نفذ 35 غطسة لموقع تايتانيك

يشار إلى نارجوليه هو خبير بحري فرنسي قام بأكثر من 35 غطسة في موقع حطام تايتانيك. كما أنه مدير الأبحاث تحت الماء في شركة RMS Titanic وهي شركة أميركية تمتلك حقوق إنقاذ الحطام الشهير وتعرض العديد من القطع الأثرية في معارض تايتانيك.

انفجار داخلي كارثي

وكان خفر السواحل الأميركي الخميس قد أعلن خلال مؤتمر صحافي من بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تايتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".

وقال الأميرال جون موجر، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، تم اكتشاف حطام تابع للغواصة تيتان في قاع البحر على بعد حوالي 1600 قدم (487 مترا) من سفينة "تايتانيك"، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق".

وكانت الغواصة اختفت، الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة "تايتانيك" التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ هل تسبب هجمات المستوطنين في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط