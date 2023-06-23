روسيا: عملياتنا في أوكرانيا مستمرة حتى نزع سلاحها

بعد أقل من شهر على إطلاق الهجوم الأوكراني المضاد، وصف مندوب موسكو الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، هجوم أوكرانيا المضاد بأنه انتحاري، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا حتى نزع سلاحها.

كما قال "كييف لا تمتلك أسلحة وتحاربنا بأسلحة الغرب"، مبيناً أن "تفجير سد كاخوفا سيضر روسيا كثيرا".

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مسيرات إيران

إلى ذلك، قال المندوب الروسي في مؤتمر صحافي من نيويورك إن فتح تحقيق في إرسال إيران أسلحة لروسيا غير مبرر، مبيناً أن الدول الغربية قدمت حججا غير مقنعة بشأن دعم روسيا بالمسيرات.

جاء حديثه تعليقاً على ما ذكرته مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس، حيث قالت "قلقون من إرسال إيران لطائرات مسيرة لروسيا".

كما تابعت "يمنع نقل أي سلاح إلى روسيا دون موافقة مجلس الأمن".

مصنع للمسيرات

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن روسيا تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة على أراضيها.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن روسيا "تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة" على أراضيها، لافتاً إلى أن المنشأة "قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل".

كما أوضح كيربي أن موسكو استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة كييف، مؤكدا أن الشراكة العسكرية بين الروس والإيرانيين تبدو في ازدياد.

كذلك أكد أن طهران عرضت على الروس تعاونا دفاعيا غير مسبوق يشمل الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي، وفق ما نقلت فرانس برس. واعتبر أن هذا التعاون الدفاعي الكامل بين البلدين مضر لأوكرانيا، ولجيران إيران على السواء.

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، فرضت أميركا عدة عقوبات على موردي قطع عسكرية أو مسيرات إلى روسيا، كما فعل الاتحاد الأوروبي الأمر عينه.

رغم أن طهران نفت سابقاً تورطها في الصراع الروسي الأوكراني، وأكدت أنها لم تبع مسيرات إلى القوات الروسية.

بدورها نفت موسكو تلك الاتهامات سابقا مؤكدة أنها ليست بحاجة لدعم عسكري من الخارج.

إلا أن كييف عرضت مرارا صورا لحطام درون أطلقتها القوات الروسية، تثبت أنها صناعة إيرانية.