كييف: هجومنا المضاد سيستغرق وقتاً والألغام تبطئ تحركنا

بعد أقل من شهر على إطلاقه، حذر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، اليوم الخميس، من أن الهجوم المضاد لبلاده ضد روسيا "سيستغرق وقتاً" ولكنه أعرب عن "تفاؤله" بنجاحه.

وأوضح شميغال على هامش مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في لندن، أن بلاده ستقوم بعمليات هجومية ذكية للغاية، مشيراً إلى أن هذا الهجوم المضاد سيستغرق وقتاً.

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كذلك تابع أن كييف تعتزم التحرك والمضي قدماً، لافتاً إلى أنه متفائل تماماً بتحرير كافة أراضي أوكرانيا التي يحتلها الروس.

إلى ذلك، أشار إلى أن الهجوم المضاد "عبارة عن عدد من العمليات العسكرية. أحيانا تكون هجومية ومرات أخرى دفاعية".

وبحسب شميغال، كان الروس يتحضرون أيضاً خلال تجهيز كييف لهجومها، ولهذا هناك الكثير من حقول الألغام ما يجعل التحرك أبطأ، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مضادا يهدف إلى استعادة القوات الأوكرانية للأراضي التي تحتلها القوات الروسية.

تقدم بطيء

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعترف، الأربعاء، في مقابلة مع "بي بي سي" أن التقدم في ساحة المعركة "أبطأ مما كنا نرغب".

ولكنه أوضح "يعتقد البعض أن هذا فيلم هوليوودي ويتوقعون النتائج الآن. الأمر ليس كذلك".

ورد زيلينسكي بانفعال على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار فيها إلى أن أوكرانيا في قبضة "نازيين جدد" يضطهدون الناطقين بالروسية، ووصف فيها نظيره الأوكراني بأنه "عار على اليهود".

وقال زيلينسكي "يبدو وكأنه لا يفهم حقا ما يقول"، وتابع "آسف ولكن كأنه ثاني ملوك معاداة السامية بعد هتلر"، مضيفا "إنه رئيس يتحدث... في عالم متحضّر، لا يمكن التحدث على هذا النحو".

قصف روسي

يشار إلى أن روسيا أطلقت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف في أوكرانيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مما تسبب في أضرار في مدينتي أوديسا وكريفي ريه.

وتطلق روسيا على نحو متكرر صواريخ طويلة المدى وتشن هجمات بطائرات مسيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول وكثفت ضرباتها في مايو/ أيار في الوقت الذي كانت تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد.