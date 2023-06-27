واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيي روسيا.. مسؤولة تتهم

وسط العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، وجهت مسؤولة روسية اتهامات إلى واشنطن بمحاولة تجنيد دبلوماسيين.
فقد زعمت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، أن هناك محاولات أميركية لتجنيد دبلوماسيين روس.
في الشوارع والمطارات
وأشارت إلى أن موظفي الخدمات الأميركية يقتربون من الدبلوماسيين في الشوارع والمطارات، كما يستخدمون الشبكات الاجتماعية.
كما اتهمت الأجهزة الأمنية الأميركية بممارسة الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء.
إلا أن الدبلوماسية الروسية لم تقدم دلائل على تلك الاتهامات، أو تفاصيل أوفى حول هذه المحاولات.
ومنذ انطلاق الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، توترت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي دعمت بقوة كييف بالسلاح والعتاد. فيما فرضت مئات العقوبات على روسيا طالت جميع المجالات الاقتصادية والمالية.
بينما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتأجيج الصراع، وصب الزيت على النار، لاسيما بعد دعم القوات الأوكرانية بأسلحة وأنظمة دفاع وصواريخ متطورة.
كما تبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذ هجمات سيبرانية وقرصنة أيضاً خلف الكواليس.
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