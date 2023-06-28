اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (رويترز)
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

ألمانيا ترجح: العام الحالي سيكون حاسماً في نزاع أوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رجح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن يكون العام الحالي والأشهر المقبلة حاسماً في النزاع بأوكرانيا.

عام ثانٍ من الحرب الروسية الأوكرانية.. الدبابات الألمانية تصل إلى كييف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا عام ثانٍ من الحرب الروسية الأوكرانية.. الدبابات الألمانية تصل إلى كييف

وأوضح في تصريح لقناة "زي دي إف" المحلية، اليوم الأربعاء، أنه يراهن على شن هجوم كبير، أو هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.

مادة اعلانية

وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا أن يكون هذا العام حاسماً والشهور (المقبلة) حاسمة".

ووفقا للوزير الألماني، لهذا السبب تبنت بلاده قبل بضعة أسابيع حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو، مشيرا إلى أن مساعدة برلين العسكرية ستكون طويلة الأمد.

مساعدات ألمانية

وألمانيا من بين أكبر الدول الداعمة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، حيث أعلنت في مايو الماضي حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) تشمل 30 دبابة "ليوبارد.

ووافقت ألمانيا في يناير على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة موسكو.

دبابات ليوبارد (أ ف ب)
دبابات ليوبارد (أ ف ب)

كذلك قام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع بساحات التدريب في موينستر وبيرغن بشمال ألمانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تضاؤل فرص العثور على ناجين تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار تضاؤل فرص العثور على ناجين تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط