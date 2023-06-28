زاخاروفا: أي خطط للسلام تستثني موسكو استفزاز

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أي خطط للسلام في كييف تستثني موسكو لا قيمة لها.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول إلى "عدم المشاركة في قمة السلام العالمية التي اقترحتها كييف، بسبب الطبيعة الاستفزازية لهذه المبادرة".

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"مشروع استفزازي"

وقالت "نحث الدول المسؤولة التي تسعى جاهدة من أجل السلام بشكل حقيقي وتعبر عن رغبتها واستعدادها للعب دور بناء في إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع إلى عدم المشاركة في هذا المشروع الاستفزازي".

كما أضافت "محاولات تحديد نتيجة الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا، كما يعلم الجميع، محكوم عليها بالفشل".

"نرفض تجميد الصراع"

يأتي تصريح الخارجية الروسية بعدما أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده لن توافق أبدا على تجميد الصراع على أراضيها.

وقال زيلينسكي، متحدثاً في اجتماع البرلمان الأوكراني المخصص ليوم الدستور في البلاد: "لن نوافق أبداً على أي شكل من أشكال الصراع المجمد".

خطة زيلينسكي

كما أشار مرة أخرى إلى "صيغة السلام" الأوكرانية، التي، حسب قوله، "تحظى بدعم الكثيرين في جميع أنحاء العالم".

يُذكر أن زيلينسكي، في كلمته عبر الفيديو أمام المشاركين في قمة مجموعة العشرين في منتصف نوفمبر الماضي، أكد أن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من 10 نقاط، وتشمل هذه الخطة ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين"، وفقاً لصيغة "الكل مقابل الكل"، وكذلك انسحاب القوات الروسية واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.