بتهمة الخيانة العظمى.. اعتقال قائد عسكري روسي لتورطه بتمرد فاغنر

أفادت مصادر في وزارة الدفاع الروسية باعتقال نائب قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، بتهمة الخيانة العظمى لتورطه مع مجموعة فاغنر، وفقاً لصحيفة "موسكو تايمز" الروسية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت في تقرير نشرته الثلاثاء، بأنّه كان لسوروفيكين علم مسبق بخطط قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، للتمرّد.

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صحيفة موسكو تايمز: القبض على القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا لتورطه مع فاغنر#العربية pic.twitter.com/t7uO9A7CB8 — العربية (@AlArabiya) June 29, 2023

الصحيفة نقلت عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال الروسي كان متعاطفاً مع تمرّد فاغنر ولكن من غير الواضح إن كان قد شارك في دعمه بأي شكل.

ورجح مسؤولون أميركيون، اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية حول قضية التمرد العسكري في روسيا، أن يكون الجنرال سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق للعمليات في أوكرانيا، كان على علم مسبق بخطط بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية، ما أثار تساؤلات حول الدعم الذي يحظى به زعيم تلك المرتزقة بين صفوف الرتب العليا.

وتولى سيرغي سوروفيكين مناصب حساسة ورفيعة بين 2005 و2008، حيث شغل منصب رئيس مدير العمليات في القوات المسلحة الروسية. وفي 2013 عين قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية، وفي 2014 كانت المشاركة الأولى في الحرب ضد أوكرانيا وإرسال دبابات من منطقة روستوف.

وبين مارس وديسمبر 2017 عين قائداً لمجموعة القوات الروسية في سوريا. وفي فبراير 2023 قاد تطويق القوات المسلحة الأوكرانية بمدينتي غورسكوي وزولوتي في لوغانسك.

وتم تعيينه على رأس القوات الروسية في أوكرانيا ليتم نقل المهمة إلى رئيس الأركان بعد ذلك.