اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian citizens are seen outside a public service centre as they come to receive an individual identification number for foreigners in the city of Almaty, Kazakhstan, September 28, 2022. REUTERS/Pavel Mikheyev
مواطنون روس في كازاخستان في سبتمبر الماضي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

محاولات لتجنيد كازاخستانيين للقتال مع روسيا.. وأستانا تحذّر

يذكر أن 41% من سكان منطقة قوستناي المحاذية لروسيا من العرقية الروسية، بحسب بيانات حكومية كازاخستانية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت كازاخستان الكشف عن جهود عبر الإنترنت لتجنيد مواطنيها للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ويأتي التحذير الصادر عن مسؤولين إقليميين في وقت متأخر الخميس على خلفية تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية عن مقتل مواطنين كازاخستانيين في أوكرانيا.

مادة اعلانية

وكان الجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية التي قادت مؤخراً تمرّداً في روسيا قد استهدفا مواطنين من المنطقة السوفيتية سابقاً لحضهم على الانضمام إلى صفوفهما.

وحذّرت النيابة في منطقة قوستناي المحاذية لروسيا، والتي تضم أقلية روسية كبيرة، السكان من "الاستسلام" للمحاولات الرامية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص للقتال مع روسيا.

وتعد هذه المنطقة حوالي 880 ألف نسمة، حوالي 41% منهم من العرقية الروسية، بحسب بيانات حكومية.

منطقة قوستناي المحاذية لروسيا (أرشيفية)
منطقة قوستناي المحاذية لروسيا (أرشيفية)
بسبب فاغنر.. زيلينسكي يأمر بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بسبب فاغنر.. زيلينسكي يأمر بتعزيز الحدود مع بيلاروسيا

وجاء في بيان للنيابة العامة في المنطقة: "كانت هناك محاولات في أراضي منطقتنا لتجنيد سكان للتوجه إلى أراضي روسيا الاتحادية للمشاركة في النزاع المسلح في أوكرانيا".

وأفاد مدعون محليون أيضاً بأنهم لاحظوا "دعوات انفصالية في ما يتعلق بسلامة أراضي بلادنا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيانهم "من أجل ضمان الأمن العام وحماية حقوق وحريات المواطنين ومنع زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي، نحضّكم على عدم الاستسلام لهذا النوع من البيانات التحريضية والدعوات الصادرة في الإعلام والشبكات الاجتماعية".

وحذرت من أن المشاركة في نزاعات مسلحة في الخارج وإطلاق دعوات انفصالية بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وتابعت: "ندعو المواطنين والإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للامتناع عن أي من تلك المخالفات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في مكتب ستالين بمركز القيادة خلال "الحرب النووية" العربية في مكتب ستالين بمركز القيادة خلال "الحرب النووية"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط