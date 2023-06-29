أوكرانيا تحرز مكاسب في قتال "شرس" حول باخموت

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت، وأنها تخوض قتالاً "شرساً" مع القوات الروسية حول البلدة المحاصرة في شرق أوكرانيا.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي "نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون".

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في مايو، أعلنت القوات الروسية، التي كان يدعمها مقاتلون من مجموعة فاغنر المسلّحة، السيطرة على باخموت بعد أشهر من المعارك الضارية في البلدة المدمّرة حالياً والتي كان يقطن فيها قبل الحرب نحو 80 ألف شخص.

وتحقق القوات الأوكرانية منذ عدة أسابيع تقدماً بطيئاً عند أطراف باخموت التي تشكّل مركز القتال في منطقة دونباس بعدما باشرت هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر.

من جهتها، أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، الخميس، أن "هجوم قواتنا في اتجاه ميليتوبول وبرديانسك (جنوب شرق) وباخموت متواصل".

وقالت في بيان "تقضم قواتنا كل متر من أرض العدو في هذه المعركة الشرسة"، مضيفةً: "إنهم يحرزون تقدماً".

وتابعت: "يحاول العدو التمسك بمواقعه وشنّ هجمات مضادة، لكنه ينسحب تدريجياً بعد تكبدّه خسائر".

ولم تقر وزارة الدفاع الروسية مؤخراً بأي خسارة أراض حول باخموت، وقالت في آخر إحاطة إعلامية إنها تصدّ الهجمات الأوكرانية في منطقة دونيتسك (شرقا).

وسبق أن أعلنت روسيا ضمّ منطقة دونيتسك وثلاث مناطق أخرى في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تستغل تمرد مجموعة فاغنر المسلحة داخل روسيا للإعداد لهجمات حول باخموت.

مقتل جنرالَيْن أوكرانيَّيْن في كراماتورسك

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الخميس، أن قواتها قتلت جنرالَيْن أوكرانيَّيْن و"ما يصل إلى 50 ضابطاً" في ضربة على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نتيجة لضربة يوم 27 يونيو على كراماتورسك، تمّت تصفية جنرالَيْن اثنين وما يصل إلى 50 ضابطًا في الجيش الأوكراني.. و20 من المرتزقة والمستشارين".