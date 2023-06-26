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Ukrainian servicemen of the 47th Magura Separate Mechanised Brigade fire a BM-21 Grad multiple launch rocket system towards Russian troops near a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine June 25, 2023. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

كييف: استعدنا مزيداً من الأراضي على خط الجبهة الجنوبي

هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت إن الوضع في ساحة المعركة لم يتغير سوى بقدر ضئيل على مدى الأسبوع المنصرم

العربية.نت
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قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين، إن أوكرانيا استعادت مزيداً من الأراضي من القوات الروسية على خط الجبهة الجنوبي لكن الوضع في ساحة المعركة لم يتغير سوى بقدر ضئيل على مدى الأسبوع المنصرم.

وأضافت أن القوات الأوكرانية حررت حوالي 130 كيلومتراً مربعاً في الجنوب منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد.

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وأضافت ماليار للإذاعة الرسمية: "لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي".

وتابعت أن الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد نحو 250 اشتباكاً خلال الأسبوع الماضي. وقالت ماليار إن "قتالاً عنيفاً لا يزال يتواصل هناك".

الجيش الأوكراني على جبهات القتال
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
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وذكرت أن أوكرانيا بدأت عمليات هجومية مضادة في شرق البلاد واستعادت مسافة تتراوح من كيلومتر إلى كيلومترين في كل منطقة من المناطق التي شهدت هذه العمليات ومن بينها باخموت.

وكانت القيادة العسكرية في شرق أوكرانيا قد قالت أمس الأحد إن كييف تقدمت من 600 متر إلى ألف متر عن اليوم السابق بالقرب من باخموت وهي المدينة التي سيطر عليها مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مايو بعد أشهر من القتال.

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين نقلاً عن القوات المسلحة الروسية أن القوات الأوكرانية لا تشن عمليات هجومية على أرتيوموفسك، وهو الاسم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية الذي تستخدمه روسيا للإشارة إلى باخموت.

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