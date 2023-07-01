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FILE PHOTO: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez attends the European Union leaders summit in Brussels, Belgium June 29, 2023. REUTERS/Johanna Geron/File Photo
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

للتعبير عن "تضامن أوروبا بأسرها".. رئيس وزراء إسبانيا يزور كييف

أوكرانيا تقول إن الأشهر الستة المقبلة حاسمة في سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي

العربية.نت
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة اليوم السبت لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر: "أنا في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع زيلينسكي"، مضيفاً أنه سيعبر له عن "تضامن أوروبا بأسرها".

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ووصل سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار قادماً من بولندا. ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الأوكراني.

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وأعلن زيلينسكي عن الزيارة يوم الخميس في خطاب وجهه إلى الزعماء الأوروبيين المجتمعين لحضور قمة في بروكسل. وسلط زيلينسكي الضوء على رمزية الزيارة وأهمية الأشهر الستة المقبلة لأوروبا. وأضاف أن الوقت حان لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا وقال زيلينسكي اليوم، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. ونقلت الوكالة الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله لصحافيين إسبان في كييف: "تبدأ إسبانيا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.. نعول على دعمها في هذا الصدد". وأضاف "بالنسبة لنا ستكون فترة حاسمة في محادثات الانضمام (للاتحاد الأوروبي)".

هذا وكان سانشيز قد قال أمس الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي: "ستكون الحرب في أوكرانيا إحدى الأولويات الكبرى لرئاستنا، مع التركيز على ضمان الوحدة بشأن هذه القضية بين جميع الدول الأعضاء".

تعد هذه ثالث زيارة لسانشيز إلى كييف منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

ومن المقرر أن يعود سانشيز إلى مدريد يوم الأحد، حيث يلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل يوم من وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وحشد من مفوضي الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الإسابنية.

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