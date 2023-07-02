الجيش الأوكراني: روسيا تركز جهودها على منع تقدمنا

مع استمرار الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف قبل أسابيع لصد القوات الروسية، أكد الجيش الأوكراني أن قتاله مستمر.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في بيان، اليوم الأحد، أن القتال العنيف مستمر في اتجاهات باخموت ومارينكا وليمان بواقع 46 اشتباكا خلال 24 ساعة.

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هجمات صاروخية

كما شددت على أن روسيا تركز جهودها لمنع تقدم القوات الأوكرانية، لاسيما في خيرسون وزابوريجيا، لافتة إلى أنها قصفت نحو 30 مستوطنة بالمدفعية.

كذلك، أشارت إلى أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا وجويا واسعا بـ27 ضربة جوية، و80 هجوما من منظومات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية مأهولة بالسكان، وفق زعمها.

وكانت العاصمة كييف شهدت بوقت سابق اليوم، هجوماً كثيفاً بطائرات مسيرة هو الأول منذ 12 يوماً، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صده.

يذكر أن كييف كانت شنت هجوما مضادا قبل أسابيع قليلة بعد تأجيل دام عدة أشهر، إلا أن هذا الهجوم لم يأت على قدر الطموحات والتقديرات الغربية. إذ أشار أكثر من مسؤول غربي من الدول الحليفة لأوكرانيا وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى أن هذا الهجوم لم يحقق أهدافه ولا يزال بطيئاً.

فيما أكدت كييف أن هجومها لا يزال يخفي الكثير من المخططات والقدرات، مؤكدة أن الآتي أعظم.