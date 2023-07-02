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الدفاع الروسية تؤكد تدمير نظام الدفاع الجوي في #كييف واستهداف وحدات للقوات الأوكرانية ومستودعات للذخيرة #العربية
هجوم روسي ليلاً في وقت سابق على كييف
روسيا و أوكرانيا

القوات الجوية الأوكرانية: أنظمة الدفاع الجوي تواجه هجوماً روسياً على كييف

وكالة "تاس" الروسية: القوات الروسية المحمولة جواً صدت هجوم 300 جندي أوكراني، مدعومين بـ6 دبابات و10 مصفحات في دونيتسك

كييف - رويترز
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قالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في صد هجوم جوي شنته القوات الروسية على كييف.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا. ولم ترد أي معلومات بعد عن الأضرار المحتملة.

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وكانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) للتحذير من غارات جوية.

وعلى الجانب الروسي، أكدت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية، في تصريحات خاصة لوكالة "تاس" الروسية، أن القوات الروسية المحمولة جوا صدت هجوم 300 جندي أوكراني، مدعومين بـ6 دبابات و10 مصفحات" في دونيتسك.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، "بعض" الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (رويترز)

وصرح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة الى الدول الغربية: "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟".

وأضاف: "ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم".

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