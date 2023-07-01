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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a joint press conference with Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 1, 2023. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالمماطلة في تدريب الطيارين

الرئيس الأوكراني يحذر من استمرار وجود "تهديد خطير" بمحطة زابوريجيا النووية

العربية.نت
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اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "بعض" الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وصرح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة الى الدول الغربية: "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟".

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وأضاف: "ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم".

فولوديمير زيلينسكي الى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
فولوديمير زيلينسكي الى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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في سياق آخر، حذر زيلينسكي اليوم من استمرار وجود "تهديد خطير" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وقال إن موسكو "مستعدة من الناحية الفنية"، لإحداث انفجار في المنشأة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة. ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.

وفي وقت سابق السبت، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

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