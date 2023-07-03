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FILE - Ukrainian soldiers fire a cannon near Bakhmut, an eastern city where fierce battles against Russian forces have been taking place, in the Donetsk region, Ukraine, May 15, 2023. For months, Western allies have shipped billions of dollars worth of weapons systems and ammunition to Ukraine with an urgency to get the supplies to Kyiv in time for an anticipated spring counteroffensive. Now summer is just weeks away. While Russia and Ukraine are focused on an intense battle for Bakhmut, the Ukrainian spring offensive has yet to begin. (AP Photo/Libkos, File)
روسيا و أوكرانيا

الناتو: روسيا تستخدم 90% من قدراتها العسكرية في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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كشف رئيس لجنة الناتو العسكرية الأدميرال روب باوير، اليوم الاثنين، أن روسيا تستخدم 90% من قدراتها العسكرية في حرب اوكرانيا.

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كما قال في تصريحات صحفية، أن موسكو تحتاج بعض الوقت لإعادة تشكيل قواتها العسكرية بعد ما تخسره في أوكرانيا، مشيراً إلى أن حرب أوكرانيا خليط من الحرب العالمية الأولى والثانية زائد التكنولوجيا العسكرية الرقمية.

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إلى ذلك، قال الأدميرال روب "لا مؤشرات على نية روسيا الدخول في حرب مباشرة مع الناتو".

وتابع "جاهزون من الناحية العسكرية وغير العسكرية للرد على روسيا إذا حولت محطة زابوريجيا النووية إلى سلاح ضد الحلفاء".

كما أضاف "جاهزون لمختلف السيناريوهات العسكرية وغيرها للرد على احتمال استخدام محطة زابوريجيا لأغراض عسكرية".

هجوم إرهابي.. وتسرب إشعاعي

وفي الشهر الماضي، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسرباً إشعاعياً في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية في الجنوب الأوكراني.

في المقابل، رفض الكرملين مزاعم زيلينسكي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "هذه كذبة أخرى.. كانت هناك اتصالات فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع".

يذكر أن محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء كانت تعرضت مرارا لعمليات قصف روسية، وانقطع ارتباطها بشبكة الكهرباء سبع مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 مارس 2022 بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية.

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