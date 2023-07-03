كييف تقر: موسكو تتقدم في دونيتسك والوضع معقد للغاية

رغم بدء هجومها المضاد ضد روسيا، كشفت كييف أنها تواجه صعوبات في المنطقة الشمالية الشرقية حيث تتصدى لهجوم روسي هناك، مشيرة في ذات الوقت أن القوات الأوكرانية تحرز تقدماً بالقرب من مدينة باخموت في الجنوب.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر تطبيق تيلغرام في وقت متأخر أمس الأحد، أن "الوضع ملتهب في كل مكان" في الشرق مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينتي أفدييفكا ومارينكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك.

مادة اعلانية

كما أضافت أن القوات الروسية بدأت هجوماً أيضاً في سفاتوف، في إشارة إلى منطقة في شمال شرق أوكرانيا التي تنشط فيها القوات الروسية، لافتة إلى أن قتالاً عنيفاً يدور هناك وأن الوضع معقد للغاية على حد تعبيرها.

نجاح جزئي في باخموت

في المقابل، أضافت ماليار أن القوات الأوكرانية حققت "نجاحا جزئيا" جنوبي باخموت، التي سيطرت عليها القوات الروسية في أواخر مايو/أيار بعد قتال ضار استمر عدة أشهر.

وبخصوص الجبهة الجنوبية التي استعادت القوات الأوكرانية عدة قرى بها، أشارت ماليار إلى وجود "تقدم تدريجي" في منطقتين.

وكتبت تقول "قواتنا تواجه مقاومة شديدة من العدو وألغاما عن بُعد وإعادة نشر العدو لجنود الاحتياط لديه، لكنها تهيئ الظروف بلا كلل لتحقيق أسرع تقدم ممكن".

ووفق روايات روسية عن الوضع على خطوط المواجهة، صدت القوات الروسية هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد إلى الجنوب منها، لا سيما بلدة فوخلار الاستراتيجية الواقعة على قمة تل. كما ورد أنها نجحت في التصدي لقوات الأوكرانية في المنطقة الشمالية الشرقية.

في غضون ذلك، كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في ميناء أوديسا وتعهد بأن "العدو لن يملي بأي حال شروطه في البحر الأسود!"

من جانبه، قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية "تدمر العدو تدميرا منهجيا" وإن عدة مئات من القوات الروسية قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تقدم بطيء

وذكر زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أن القوات حققت تقدما مطردا وإن كان بطيئا في الهجوم المضاد. ويقر الرئيس بأن التقدم محدود لكنه يقول إن الهجوم "ليس فيلما من أفلام هوليوود" يحقق نجاحا فوريا.

يذكر أن الجيش الأوكراني ينخرط في هجوم مضاد لاستعادة مناطق في شرق وجنوب البلاد استولت عليها روسيا خلال غزوها المستمر منذ 16 شهرا.

ويركز تقدم القوات الأوكرانية أولا على تأمين مجموعات من القرى في الجنوب.

وتعرضت أوكرانيا لهجمات جوية شنتها روسيا على المدن الأوكرانية، لكن الكرملين ينفي تنفيذ هجمات على أهداف مدنية.

وشنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة الليلة الماضية على كييف والمنطقة المحيطة بها بعد انقطاع دام 12 يوما لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات بمجرد اقترابها.