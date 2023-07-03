مسعف فلسطيني: ما يحدث في جنين حرب حقيقية

بعدما شنت إسرائيل هجوماً برياً وجوياً أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أكد مسعف فلسطيني، أن ما يحدث في مخيم جنين حرب حقيقية.

كما قال من سيارة الإسعاف لـ "العربية/الحدث"، "الإصابات متعددة في الرأس والبطن، وهناك بتر لبعض الأجزاء في الجسم".

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وأوضح أنه تم إجلاء العديد من الإصابات في الشوارع والأزقة، مبيناً أن الإصابات كانت بين الثانية فجراً إلى الخامسة صباحاً.

مايحدث في #جنين حرب حقيقية.. مسعف فلسطيني لـ #العربية : إخلاء الإصابات في الشوارع والأزقة بشكل كامل #فلسطين pic.twitter.com/cNEeGRbH1M — العربية (@AlArabiya) July 3, 2023

وقتل الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين خمسة أشخاص في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أربعة منهم في مدينة جنين، حيث يشن عملية عسكرية شملت قصفا جويا بالطائرات المسيّرة وتوغلا بريا.

وأعلنت إسرائيل في وقت مبكر الاثنين أنها تقصف أهدافا في جنين في إطار "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب"، وذلك بعد أسبوعين من عملية كبيرة في مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ أعوام طويلة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أنّه يقصف أهدافًا في مدينة جنين، قبل أن يؤكد بعيد الساعة السابعة (الرابعة ت غ) أن العملية متواصلة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين "نتخذ إجراءات ضد مشتبه بهم معينين".

وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا منتظمًا لمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم.