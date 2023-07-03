"العملية لا تنتهي في يوم واحد".. إسرائيل تقصف جنين بمسيرات هجومية

نفذت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة على مدينة جنين بالضفة الغربية خلال عملية اليوم الاثنين ضمت مئات الجنود وأدت إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت حتى الصباح، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن أي عملية عسكرية لا تنتهي في يوم واحد.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن إسرائيل استخدمت مسيّرات هجومية في قصف جنين.

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فيما تردد دوي إطلاق النار والمتفجرات في أنحاء المدينة لعدة ساعات بعد الهجوم فيما حلقت طائرات مسيرة على ارتفاع منخفض.

كما شوهدت ست طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق المدينة والمخيم المكتظ بالسكان الذي يضم حوالي 14000 نسمة في أقل من نصف كيلومتر مربع.

اطلاق نار قرب مسجد

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه يتبادل حالياً إطلاق نار مع مسلحين بالقرب من مسجد مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بمشاركة طائرات الجيش.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للجيش: "هناك حاليا تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالقرب من مسجد مخيم جنين، وشنت طائرة ضربة لتحييد التهديد.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 8 أشخاص وإصابة 50 في جنين بينها 10 إصابات خطيرة.

كاميرا #العربية ترصد التصعيد على #مخيم_جنين.. وجهود محلية لإسعاف الجرحى بعد تعثر نقلهم بسيارات الإسعاف جراء العملية العسكرية الإسرائيلية #فلسطين pic.twitter.com/hwt0cluRLe — العربية (@AlArabiya) July 3, 2023

الحرية في اتخاذ القرارات

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي عقب جلسة الحكومة لتقييم العملية العسكرية في جنين، "منحنا لقواتنا في جنين الحرية في اتخاذ القرارات".

إلى ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية ستستمر طالما دعت الحاجة وأشار مسؤولون إلى أن القوات قد تبقى لأيام.

لا تنتهي في يوم واحد

بينما ذكر وزير الطاقة يسرائيل كاتس عضو مجلس الوزراء المصغر لراديو الجيش الإسرائيلي: "أي عملية لا تنتهي في يوم واحد".

في حين أشار وزير الخارجية إيلي كوهين اليوم الاثنين إلى أن إسرائيل لا تعتزم توسيع نطاق العملية في جنين لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.

وكان الجيش قال إنه قصف مركز قيادة لمسلحين من كتيبة جنين في إطار ما وصفه بجهود مكثفة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية تهدف إلى تدمير البنية التحتية ومنع المسلحين من استخدام مخيم اللاجئين كقاعدة لهم.

وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا منتظمًا لمواجهات بين الفلسطينيين والقوّات الإسرائيليّة التي كثّفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم.