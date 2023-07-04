الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنين
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية في جنين إلى 12 قتيلاً
بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
مشاهد متداولة لانسحاب بعض القوات الإسرائيلية من مخيم #جنين ومحيطه#التاسعة_هذا_المساء#العربية pic.twitter.com/cEsgKULpqo— العربية (@AlArabiya) July 4, 2023
هذا وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت مساء الثلاثاء الانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة.
من جهته ذكر راديو كان الإسرائيلي إنه "حتى آخر لحظة، لم يهدأ تبادل لإطلاق النار" بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء مقتل فلسطيني ثان في جنين ما يرفع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية إلى 12 في حين أصيب أكثر من 120 آخرين.
-
إيكونوميست: وهم العمل من المنزل يتلاشىالعمل من المكاتب على الرغم من كل عيوبه فإنه مازال ضروريا صحة
-
مفاجأة.. برشلونة يدفع رواتب ليونيل ميسي حتى 2025كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الأخير ما زال يدفع رواتب ليونيل ميسي، وسيفعل ذلك حتى عام 2025، وذلك رغم مغادرته النادي الكتالوني صيف ... رياضة عالمية
-
وزير العدل اللبناني: القضاء الفرنسي ينقل أصولا مجمدة لحاكم المصرف إلى الدولةتشمل معاونين للحاكم اقتصاد