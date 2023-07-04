اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Israeli vehicles are seen, as an Israeli military operation continues on Jenin refugee camp in the Israeli-occupied West Bank, near the Jalamah checkpoint, July 4, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
الجيش الإسرائيلي في جنين
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنين

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية في جنين إلى 12 قتيلاً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

هذا وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت مساء الثلاثاء الانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.

مادة اعلانية

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة.

من الاشتباكات في جنين الثلاثاء
من الاشتباكات في جنين الثلاثاء
الأمم المتحدة: العنف في الضفة وإسرائيل "يجب أن يتوقف" العرب والعالم الشرق الأوسط الأمم المتحدة: العنف في الضفة وإسرائيل "يجب أن يتوقف"

من جهته ذكر راديو كان الإسرائيلي إنه "حتى آخر لحظة، لم يهدأ تبادل لإطلاق النار" بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء مقتل فلسطيني ثان في جنين ما يرفع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية إلى 12 في حين أصيب أكثر من 120 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عيد استقلال أميركي مختلف.. ما علاقة بايدن؟ عيد استقلال أميركي مختلف.. ما علاقة بايدن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط