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فاغنر ، بريغوجين ، بوتين
قائد فاغنر يفغيني بريغوجين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (العربية.نت)

بتسجيل من 41 ثانية شكر فيه أنصاره.. بريغوجين حيّ!

دبي - العربية.نت
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بعد أن كان حديث وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، خفت الحديث عن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، عقب تسويه أفضت بنفيه إلى بيلاروسيا بسبب محاولة تمرّده الفاشلة.

شركتا بريغوجين "فاغنر وكونكورد" تحصلان على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار شركات اقتصاد روسيا شركتا بريغوجين "فاغنر وكونكورد" تحصلان على عقود حكومية روسية بـ19 مليار دولار

وبينما لم يعد هناك أي حديث عن الرجل في الإعلام الروسي، كما لا يُعرف موقعه الآن، أطلّ قائد فاغنر المثير للجدل بتسجيل صوتي مساء الاثنين.

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41 ثانية

وأعطى بريغوجين بعد تكهّنات كثيرة، أول علامة أنه على قيد لحياة مساء الاثنين، عبر تسجيل صوتي من 41 ثانية نشره في تليغرام، شاكراً أنصاره على دعمه في تمرده الأخير الفاشل، وفقا لموقع "بوليتيكو".

ثم عاد وشدد على أن حركته لم تكن بقصد تغيير الحكم في روسيا، زاعماًَ أنها كانت بغرض ما أسماه: "محاربة الخونة".

تمرّد فاشل

وتعدّ هذه ثاني إطلالة لبريغوجين، بعد بيان نُشر له على قنوات الخاصة في تليغرام يوم 26 يونيو/حزيران، أعلن فيه رحيله منعا من حدوث ما زعم أنه "حمام دم".

وتحول بريغوجين البالغ من العمر 62 عاما، من بطل شعبي إلى العدو الأول في روسيا بعد أن قاد تمردا مسلحا استمر 36 ساعة الشهر الماضي، استولى فيه على مدينة روستوف جنوب البلاد وأرسل رجاله إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة موسكو.

ثم اختفى الرجل بعد أن أدان الرئيس فلاديمير بوتين تمرده ووصفه بأنه "طعنة في الظهر".

بعدها فاز بإرجاء قضائي في صفقة توسط فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتي بموجبها استقبله فيها ببلاده مع عناصره.

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