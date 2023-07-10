مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية شمال الضفة الغربية

لقي فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية، الاثنين، بزعم محاولته زرع عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني "حاول زرع عبوة ناسفة" في محيط مستوطنة " نفيه تسوف" قرب مدينة رام الله.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوة عسكرية فتحت النار تجاه الفلسطيني، مشيرة إلى العثور على سلاح آلي في مركبة الفلسطيني.

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في الوقت نفسه، أفاد تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي بوقوع عملية طعن في مستوطنة هار غيلو قرب القدس، وإصابة شخص بجروح خطيرة.

والأحد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أحبطت محاولة طعن في محطة قطار بالقدس، وتم "تحييد" المهاجمة بعد إطلاق النار عليها.