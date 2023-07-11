الناتو: خطة دفاعية لمواجهة روسيا.. ولا جدول زمني لضم أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّ قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الثلاثاء خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا، مبيناً أن زعماء الحلف لم يحددوا جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ لصحفيين أن قادة الحلف اتفقوا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين "تتوفر الشروط".

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كما تابع"أكدنا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو ووافقنا على إلغاء شرط خطة عمل العضوية"، في إشارة إلى خطوة رئيسية في الانضمام إلى الناتو.

مسار عضوية أوكرانيا من خطوتين إلى خطوة واحدة

وقال إن القرار سيغير مسار عضوية أوكرانيا من خطوتين إلى خطوة واحدة، مضيفا أن أوكرانيا ستنضم "عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط".

كذلك، قال "أكدنا مجددا خلال قمة فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف"، مبيناً أنه لا يمكن دعوة كييف لعضوية الحلف في ظل استمرار الحرب الجارية.

وتابع "الحلف مفتوح أمام الأعضاء وهم من يقررون توسيع عضويته وليس موسكو".

كذلك قال "اتفق الحلفاء اليوم على حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من الناتو. العنصر الأول، هو برنامج متعدد السنوات سيساعد في إعادة بناء قطاع الدفاع والأمن الأوكراني والانتقال من المعايير السوفيتية إلى معايير الناتو؛ العنصر الثاني، هو إنشاء مجلس جديد، أوكرانيا-الناتو كمنتدى للمشاورات وصنع القرار، حيث سنكون على قدم المساواة مع كييف".و

إلى ذلك، أعلن ستولتنبرغ أن أولى جلسات المجلس ستعقد يوم غد الأربعاء بمشاركة الرئيس الأوكراني.

أمر غير مسبوق

جاءت تصريحات ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء بعد أن انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فشل التحالف في تحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا. وكتب زيلينسكي على تويتر "يبدو أنّه ليست هناك أيّ نيّة لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً في الحلف".

كما شدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "التردّد هو ضعف"، معتبراً أنّ "عدم تحديد أيّ جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا، اليوم، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا، تستمر حتى يوم غد وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.