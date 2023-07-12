الأردن.. مطلوب أخير في خلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن تطورات جديدة في التحقيق بحادثة الحسينية والتي قتل على إثرها ضابط رفيع في الأمن العام بعد أن سلّم المطلوب الأخير في القضية نفسه لأجهزة إنفاذ القانون.

فقد كشف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي أن التحقيقات حددت 11 شخصا هم أعضاء خلية الحسينية الإرهابية التي قتلت العقيد عبدالرزاق الدلابيح و3 من رجال الأمن.

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وأضاف الناطق الاعلامي أنّ معظم اعضاء الخلية كان قد تم التعامل معهم او القي القبض عليهم واحيلوا لمحكمة امن الدولة باستثناءرشخصين شقيقين كانا قد تواريا عن الانظار.

الأول قتل خلال الاشتباك المسلح قبل ايام مع قوة امنية خاصة برفقة شقيقه وآخر كان قد فرّ من احد مراكز الإصلاح والتأهيل فيما قام اخر اعضاء الخلية مساء الثلاثاء بتسليم نفسه للامن الوقائي والتحقيق جارٍ معه تمهيدا لاحالته للقضاء.

أعمال شغب في معان

وأكد الناطق الإعلامي أن أجهزة الأمن الأردنية ماضية بإنفاذ سيادة القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسلامة مواطنيها بحزم ودون أيّ تهاون.

يذكر أن الضابط الدلابيح قتل إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الحسينية في محافظة معان في ديسمبر 2022، أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون.

